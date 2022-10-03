بـ 150 مليون دولار.. الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على 34% من «بي تك» المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، استحوذت على حصة أقلية تبلغ 34% في شركة "بي تك" المصرية، مقابل نحو 150 مليون دولار، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "الشرق بلومبرج".

وتعد شركة "بي تك" أحد أكبر موزعي الأجهزة المنزلية في مصر وهي الوكيل الحصري لعديد من العلامات التجارية العالمية في مصر، وهي مملوكة بنحو 34% لشركة "دي بي آي" البريطانية للاستثمار المباشر، فيما تعود بقية ملكية الشركة إلى عائلة رئيس مجلس الإدارة محمود خطاب.

كانت شركة "دي بي آي" استحوذت على حصة تبلغ نحو 34% من أسهم "بي تك" في يوليو 2016 مقابل نحو 34 مليون دولار.

وتسعى شركة "بي تك" لزيادة إيراداتها 30% هذا العام إلى نحو 11 مليار جنيه، مع زيادة عدد فروعها لنحو 153 فرعاً بنهاية ديسمبر.

وفي أغسطس الماضي، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة، بقيمة 24.89 مليار جنيه، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "الشرق بلومبرج".

وفي أبريل الماضي، استحوذت "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية. تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركة "أبو قير للأسمدة" بنحو 21.5%، و20% من أسهم "مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)"، و32% من أسهم "الإسكندرية لتداول الحاويات"، بالإضافة إلى 17% من أسهم "البنك التجاري الدولي"، و12.6% من أسهم "فوري".