البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال البنك المركزي إنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر 2022، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الخميس المقبل، الموافق 6 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

كما أصدر مدبولي قرارا بأن يكون يوم السبت المقبل، الموافق 8 من أكتوبر 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.