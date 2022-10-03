شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات إيجابية في لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد لائحة الموارد البشرية للعاملين في شركات قطاع الأعمال ، إجراء عدة تعديلات إيجابية عليها، وذلك بالتنسيق بين وزارتى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة واتحاد عمال مصر والنقابات الرئيسية، وذلك بعدما شهدت اللائحة فور صدورها اعتراضات مختلف العاملين في الشركات التابعة والنقابات العمالية.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أنه تم عقد عدة اجتماعات بحضور قيادات الوزارتين والقيادات العمالية تم خلالها التوصل لاتفاق على تعديل العديد من المواد محل الخلاف، لا سيما الخاصة بحوافز وأرباح العاملين وبعض المزايا المالية الأخرى ، لافتة أن الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام وحسن شحاتة وزير القوى العاملة ، أكدا على إنه لا مساس بالعاملين ومستحقاتهم القانونية.

وأضافت المصادر إنه خلال أيام سيتم يتم الإعلان عن تفاصيل التعديلات ،مما يمثل دعما قويا للعمال والحفاظ على مكتسباتهم وفق الدستور والقانون ، موضحة إنه شهد جانبا من الاجتماعات رؤساء الشركات القابضة ،كما تم استطلاع آراء عدد من رؤساء الشركات التابعة في التعديلات المقترحة.