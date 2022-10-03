7 معلومات عن مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل.. 75 ألف طن سنويا

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الشركة القابضة للبتروكيماويات، ضمن رؤيتها لإنتاج البتروكيماويات الخضراء للحفاظ على البيئة، ومـواكـبـة منها للتوجه العالمى لـتـقـلـيـل الـتـأثـير الـضـار الناتج عن طرق التخلص مـن مـنـتـجـات البلاستيـك وغيرها من المخـلـفـات، عدد من المشروعات ،حيث يجرى حـالـيـا دراسة مشروع إنتاج البلاستيك القابل للتحلل وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى ..