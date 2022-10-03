شكرا لقرائتكم خبر عن يدخل فى صـناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية.. مشروع إنتاج السـيـلـيـكـون × 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ قطاع البترول خطة متكاملة لزيادة قدرات صناعة البتروكيماويات المصرية والتى تمضى فى تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة الطموحة التى تمثل فرصا جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وفى مقدمتها مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ومشروعات البتروكيماويات بالظهير الصناعى للعلمين الجديدة والتى تتضمن مشروع مجمع إنتاج السـيـلـيـكـون ومشتقاته الذى يستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد الطبيعية بمصر وزيادة قيمتهـا المـضـافـة، حيث تـولـى الشـركـة القابضة للبتروكيماويات أهمية كبيرة للمشروع

وفيما يلى عدد من المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى..

1- جار حاليآ حالياً اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع السيليكون المعدنى ومشتقاته، بتكلفة استثمارية 700 مليون دولار.

2- المشروع سيقام بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة فى سد الفجوة الاستيرادية من مادة السيليكون، مما يدعم استراتيجية للاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية وتعظيم قيمتها المضافة .

3-تم الانتهـاء مـن إعـداد دراسة الجدوى البنكـيـة للمـرحـلـة الأولـى مـن المشروع لإنتاج 45 ألف طـن مـن الـسـيـلـيـكـون المعـدنـي، وبتكلفة استثمارية 178 مليون دولار.

4-ومن المخطط بدء التشغيل لـهـذه المرحلة خلال الربع الثالث من عـام ٢٠٢٤.

5- ومن أمثلـة الصـناعـات التـى يـدخـل فـيـهـا المـواد العازلة، واللاصقة، والمـطـاط وغيرهـا.

6-يتضمن المشروع مـرحـلـتـيـن أخـرتين، فـمـن المخطط بدء المرحلة الثانية المتمثلة فى إنتاج السيليـكـون مـونـر بـالـتـكـامـل مع المرحلة الأولى.

7- كما سيتم إنتاج الـبـولـى سـيـلـيـكـون كـمـرحـلـة ثالثة للمجمع لـيـدخـل فـى صـناعة الإلكترونيات والخلايا الشمسية وصناعة الألومنيوم.

8- تتعدد استخدامات مادة البولى سيليكون فى تصنيع الخلايا الشمسية والشرائح الإلكترونية، و تحقق قيمة مضافة عالية جدا من انتاجها وبيعها تزيد عن 20 ضعفاً مقارنة بالمادة الخام.