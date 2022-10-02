شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 2-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 2-10-2022.

إيقاف تداول 3 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اودن للاستثمار والتنمية، آراب للتنمية والاستثمار العقاري، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية، وسط تداولات منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 501.5 مليون ورقة مالية بقيمة 724.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.24%، والعرب على 6.54%، واستحوذت المؤسسات على 15.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 391.1 ألف جنيه، 36.5 مليون جنيه، 185.7 ألف جنيه، 10.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 39.6 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 9687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1881 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 11961 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1211 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 90 شركة، ولم تتغير مستويات 80 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 3.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.89%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.10%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 7.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.93%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.87%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.72%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 2.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.33%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 9.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.251 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.24%.