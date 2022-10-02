«أوبك+» تبحث خفضا يتجاوز مليون برميل يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم مجموعة «أوبك+» بحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما تجتمع الأربعاء المقبل (الخامس من أكتوبر 2022). ويعتبر هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.

وستستضيف فيينا أول اجتماع منذ مارس 2020 بالحضور الشخصي لمجموعة أوبك+ الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة من بينهم روسيا.

ويجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجع لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في مارس وكانت الأعلى في عدة سنوات.

وسبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، في أغسطس إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق.

وقالت مصادر في البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لوكالة رويترز»، أمس الأحد، «إن مجموعة أوبك+ ستبحث خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر» .

وأضافت المصادر أن هذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.

وذكر مصدر في منظمة أوبك أن «أوبك+» ستعقد اجتماعا في فيينا بالحضور الشخصي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس عام 2020. وأشار إلى أن خيار المشاركة عبر الإنترنت سيكون متوفرا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظرا لقصر المهلة المتاحة.

ولفت أحد المصادر إلى أن الاجتماع «يعقد في وقت عالمي شديد الأهمية».

وسبق أن أشارت السعودية، أكبر المنتجين في أوبك، في أغسطس إلى إمكانية تخفيض الإنتاج لتصحيح أوضاع السوق.

وتجتمع أوبك+، التي تضم أوبك ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا، على خلفية تراجع أسعار النفط بعد بلوغها أعلى مستوى منذ أعوام في مارس وتقلبات حادة في السوق.