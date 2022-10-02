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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لكفاءة الطاقة حصل على جائزة «إدارة الطاقة المؤسسية» لعام 2022، التي تمنحها جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية ( AEE ) للمؤسسات أو المنظمات التابعة للقطاع العام، نضير تحقيقها إنجازات بارزة في مجالات تطوير وتنظيم وتنفيذ برامج إدارة وحفظ الطاقة.

وتسلم الجائزة خلال حفل الجمعية الذي عقد بالولايات المتحدة مؤخرا، حيث حقق المركز متطلبات الترشيح للحصول على الجائزة السنوية التي يتم فيها تحديد و تكريم الأفضل في مجالات إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة والاستدامة والمجالات ذات الصلة.

يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة وذلك في ثلاث قطاعات رئيسة هي الصناعة والمباني والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة .