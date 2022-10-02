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وتسلم الجائزة خلال حفل الجمعية الذي عقد بالولايات المتحدة مؤخرا، حيث حقق المركز متطلبات الترشيح للحصول على الجائزة السنوية التي يتم فيها تحديد و تكريم الأفضل في مجالات إدارة الطاقة وكفاءة الطاقة والاستدامة والمجالات ذات الصلة.يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يعمل على رفع كفاءة إنتاج واستهلاك الطاقة وحسن إدارتها في المملكة وذلك في ثلاث قطاعات رئيسة هي الصناعة والمباني والنقل البري، من خلال وضع آليات ومبادرات لكل قطاع وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة .
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