بدءاً من اليوم.. الشرقية للدخان تقرر وضع الأسعار على علب السجائر

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، المنتج الأكبر للسجائر في مصر، وضع أسعار السجائر على علب السجائر الشعبية بداية من اليوم الأحد.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، إن وضع أسعار السجائر على علب السجائر الشعبية، يُنهي رفع الأسعار العشوائي من التجار.

وأضاف إمبابي أن السعر الرسمي لبيع سجائر بوكس إلى المستهلك 22 جنيهًا، وهو السعر الرسمي لها، مشيراً إلى أنه في حال شراء المواطن للسجائر بسعر أعلى من السعر الرسمي فإن عليه تحمل مسئولية ذلك.

وأشار إلى أن وضع الأسعار على علب السجائر بداية من اليوم، سيُسهم في خفض أسعار السجائر بالسوق، ويُنهي تخزين كبار التجار للبضائع من أجل رفع أسعارها، ويضمن تحصيل حقوق الدولة.

وتابع إمبابي أن عدد من المستهلكين كشفوا أن بعض التجار يبيعون السجائر بأسعار أعلى من السعر الرسمي، ويتم بيع سجائر بوكس بـ 24 جنيهًا في حين أن سعرها الرسمي 22 جنيهًا.

وقبل أيام، رفعت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، أسعار عدد من أصناف السجائر، بال مال وفيسيروي بنحو جنيهين للعبوة، حيث أصبح سعر بال مال 31 جنيهًا وسعر بيع فيسيروي للمستهلك 31 جنيهًا للعبوة 20 سيجارة.

ورفعت إيسترن كومباني أسعار السجائر لأنواع كليوباترا خلال الشهر الجاري.

أسعار السجائر الشعبية بعد زيادة الشهر الماضي:

بوسطن بـ 22 جنيهًا بدلًا من 19.5 جنيه.

بلمونت بسعر 22 جنيهًا بدلًا من 19.5 جنيه.

كليوباترا – كينج سوبر بسعر 20.5 جنيه بدلًا من 18.5 جنيه.

كليوباترا – سوفت كوين بسعر 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

كليوباترا بوكس أصبحت بسعر 22 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

كليوباترا سوبر بسعر 23 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا.

سجائر مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) بسعر 23 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا.

بينما استقر سعر سجائر مونديال سويتش (منتول – بلوبيري) 24 جنيهًا، وكذلك سجائر ماتوسيان سوبر عند 24 جنيهًا.