شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس الجاهزة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات العاملات داخل المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن مشروع "صحتنا رأسمالنا"، نظمت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات حلقة نقاشية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومجلس السكان الدولي، حول تعظيم دور العيادات المتنقلة في تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعمال مصانع العامرية بمحافظة الإسكندرية.

ويأتي ذلك تنفيذا لبرتوكول التعاون الموقع بين الغرفة ومجلس السكان ووزارة الصحة لنشر الوعي بأهمية الصحة الإنجابية وتقديم الخدمات الصحية للعاملات في مصانع الملابس واللاتي يشكلن نحو 70٪ من العمالة في القطاع.

تبادل المشاركون خلال الحلقة النقاشية وجهات النظر حول أفضل الاليات المقترحة لتشجيع العاملات في المصانع التردد علي العيادات المتنقلة والاستفادة من خدماتها والتي تقدم بشكل مجاني.

ويشرف علي تلك العيادات مجموعة من المختصين للرد علي الاستفسارات وتقديم النصائح بما يتوافق مع خطة الدولة لمواجهة المشكلة السكانية والعمل علي خفض نسب الوفيات بين الأمهات، وتحقيق مستهدفات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وخلُصت المناقشة إلي مجموعة من التوصيات من أهمها أضافة تخصصات اخري بجانب " تنظيم الأسرة" مثل عيادة أمراض الباطنة لتقديم خدمة صحية متكاملة، مع الالتزام بالتدريب المستمر للممرضات المتواجدات داخل العيادات المتنقلة بالمصانع وصولا لمستويات الكفاءة لمثلاتهن بقطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة.

كما أكدت على أهمية وضع خريطة صحية لأماكن الوحدات والعيادات المتنقلة مع الإعلان عن مواعيد عملها بشكل محدد حتى يتسنى لأكبر عدد من السيدات الاستفادة من خدماتها.

كما أوصت الجلسة بالعمل على اختيار مجموعة من السيدات للقيام بدور "مثقفي الأقران"، حيث يتم انتقاء مجموعة من العاملات ذي قدر من الثقة، للقيام بتشجيع زميلاتهم في المصنع باتباع السلوكيات الصحية السليمة، علي أن تتولي وزارة الصحة تقديم التدريب اللازم وتوفير المعلومات المطلوبة لهن.

وتعمل غرفة صناعة الملابس الجاهزة مع وزارة الصحة ومجلس السكان الدولي علي حشد الفئات المستهدفة للتردد على العيادات والقوافل الارشادية داخل المصانع، مع توفير الأماكن اللائقة لاستقبال تلك العيادات وتجهيز قاعات للتدريب وجلسات الارشاد والتوجيه للعاملات حفاظا علي صحتهن.