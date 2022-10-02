القومى للحوكمة يصدر قاموسًا عن التغيرات المناخية

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القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: القاموس يأتي في ضوء إدراك المعهد بأهمية التغيرات المناخية واستجابة للاهتمام الدولي بقضية تغير المناخ

أصدر مركز التنمية المستدامة التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- قاموسًا عن التغيرات المناخية، يتضمن المصطلحات المتداولة في مجال المناخ، وأهم الاتفاقات والمعاهدات الدولية والمحلية المبرمة من أجل الحد من مسببات التغيرات المناخية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن القاموس يأتي في ضوء إدراك المعهد بأهمية التغيرات المناخية واستجابة للاهتمام الدولي بقضية تغير المناخ، كما ياتي في إطار استضافة مصر مؤتمر تغير المناخ COP 27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

كما أكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن كل تلك الجهود تهدف في الأساس إلى تعزيز الوعي لدى الجميع بالأمور المتعلقة بالمناخ، وخلق الوعي بشكل عام بالتحديات التي من الممكن مواجهتها في هذا الشأن، والتأكيد على الدور الملقى على عاتق كل المواطنين شركاء الوطن للحفاظ على البيئة.

يشار إلى أن قاموس التغيرات المناخية يتضمن أربعة أجزاء؛ حيث يشمل الجزء الأول تنظيمات وتاريخ إدارة التغيرات المناخية دوليًا، والجزء الثاني حول مصطلحات ومفاهيم رئيسية ذات صلة بالتغيرات المناخية وبإدارتها، ويتضمن الجزء الثالث قوانين ومعاهدات التغيرات المناخية في مصر، كما يستعرض الجزء الرابع أبرز المشروعات القومية وآليات الاستثمار في الطاقة النظيفة.