شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط معظم أسهم المؤشر الرئيسى البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجارى الدولى (مصر)، المجموعة المالية هيرميس القابضة، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بالم هيلز للتعمير، حديد عز، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط مبيعات عربية وأجنبية.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 9761 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 12063 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3948 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2252 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3186 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 3603 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى 800 ألف سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وشراء الثانية 500 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.67%، وشراء الثالثة 50 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.02%، وشراء الرابعة 250 ألف سهم، وشراء الخامسة 230.5 ألف سهم، بنسبة 0.032% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 99.7 ألف سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 65 ألف سهم، 700 ألف سهم، 310.8 ألف سهم، 8.8 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 5.4 مليون سهم، 325 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 28.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد-الإسكندرية 160 ألف سهم، 41.3 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، العبور للاستثمار العقاري، جي بي أوتو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، 10920 سهم، 157 ألف سهم، 6164 سهم، 56 ألف سهم، 275 ألف سهم، 800 سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ردًا على وجود عرض من إحدى الشركات السعودية للاستحواذ على نسبة 25% من الشركة بمتوسط آخر 6 شهور، فأنه في حالة وجود أي عرض من أي جهة للاستحواذ على حصة برأسمال الشركة، إلا أن هناك اجتماعات تجرى حاليًا مع إحدى الشركات السعودية الكبرى التي تعمل في مجال التطوير العقاري لدراسة شراكة استراتيجية مع صندوق المصريين للاستثمار العقاري حول تنفيذ المشروع بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروع لازال قيد الدراسة.

من جهة أخرى قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 56.25 مليون جنيه إلى 227.5 مليون جنيه، وذلك بواقع نسبة 60% حصة الشركة القابضة للأدوية بالتسوية على الأرصدة الدائنة ونسبة 40% نقدًا حصة حملة الأسهم مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامى حملة الأسهم.

في سياق آخر قالت شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، إن مجلس الإدارة وافق على عقد تأجير التمويلي في حدود 50 مليون جنيه، والخاص بعدد 11 شاليه بقرية مرسيليا لاند بالكيلو 108 طريق الإسكندرية-مطروح الساحلي.

وقالت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد المركز المالي خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 أغسطس عام 2022، وحققت الشركة فائض مبلغ 4.558 مليون جنيه مقابل عجز قدره 2.756 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 3.095 مليون جنيه لذات الفترة.