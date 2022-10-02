تعرف على سعر الدولار بمنتصف التعاملات فى البنوك المصرية

وفى بنك الإسكندرية سجل 19.54 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 19.51 جنيه للشراء، 19.58 جنيه للبيع.

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.51 للشراء، 19.57 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 19.53 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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