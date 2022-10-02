مع بداية التعاملات.. تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الأحد، في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بمستواه الخميس الماضي.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي، الخميس الماضي، فقد سجل متوسط سعر الدولار في البنوك 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وهو ما يعد مستوى قياسيا جديدا مقابل الجنيه، فهو يمثل أعلى متوسط له على الإطلاق.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بسعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم مع مقارنتها بختام تعاملات يوم الخميس.

البنك الأهلي المصري: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 19.51 جنيه للشراء، و19.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 19.54 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 19.53 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 19.51 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.56 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 19.49 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع.

بنك البركة: 19.46 جنيه للشراء، و19.56 جنيه للبيع.