الاقتصاد

الذهب يتراجع مع بداية التعاملات

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تراجعت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، حيث انخفض الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقاً لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1271 جنيها للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 8996 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية، على أن تستأنف عملها غدا الاثنين.

وسجل سعر الذهب عالميا في ختام تعاملات جلسة الجمعة الماضية، آخر جلسات الأسبوع، إلى نحو 1660 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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