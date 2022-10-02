شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة المدن الجديدة تعلن الطوارئ وتبدأ إجراءات الاستعداد لموسم الشتاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أجهزة المدن الجديدة، بدأت إجراءات الاستعداد لموسم الشتاء المقبل، بعدة إجراءات، منها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وكذا توفير فرق الطوارىء للتعامل مع التقلبات الجوية، وتجهيز المعدات اللازمة، وكذا التأكد من كفاءة عمل محطات معالجة الصرف الصحى.

وشدد الوزير على مسئولية رئيس كل جهاز، بمتابعة منظومة التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، والتقلبات الجوية، وتوافر آليات المواجهة، التى سبق تحديدها فى اجتماع خاص بهذا الشأن، مشيرا إلى أن أجهزة مدن: الشروق والعاشر من رمضان والشيخ زايد وحدائق أكتوبر، بدأت مراجعة موقف هذه الإجراءات، استعدادا لموسم الشتاء المقبل.

وفى هذا السياق، تفقد المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، يرافقه مسئولو الجهاز، روافع الصرف الصحى بالمدينة للاطمئنان على الحالة الفنية والجاهزية اللازمة للتعامل فى حالة الطوارىء، وذلك تزامناً مع قرب حلول موسم الشتاء وما ينتج عنه من زيادة كميات المياه الواردة للروافع.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن الجولة التفقدية شملت المرور على جميع الروافع التى تخدم قطاعى المدينة الشرقي والغربي والبالغ عددها 4 روافع رئيسية ومراجعة الملحقات من مولدات الكهرباء وتجربتها فعلياً، وذلك لكل محطة على حدة وكذا أرصدة الوقود الاحتياطية.

كما شملت الجولة المرور على محطتى المعالجة بطاقة 27 ألفا و 60 ألف م3/ يوم، للتأكد من جاهزية الخزانات لاستقبال المياه، والمرور على فرق الطوارىء المنتشرة لتطهير صرف الأمطار والمعدات وسيارات الشفط، مشيداً بجاهزية المنظومة وفريق العمل المكلف بالعمل، ومؤكداً على الاستمرار بنفس الحالة حرصاً على انتظام سير عمل المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز والتشغيل والصيانة، اصطفاف معدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أمام محطة صرف شرق المدينة بطريق النزهة، للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوَّات موسم الشتاء المقبل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم مراجعة المعدات والتي تتكون من (لوادر- سيارات نافوري - كبَّاشات - حفار كاوتش – حفار كاتينة – طلمبات كسح – طلمبات غاطسة – بدل غطس)، مؤكداً جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها والعمل بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر في الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء فى تطهير الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

ووجه المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بضرورة استعداد إدارة الصرف الصحي والتشغيل والصيانة والعمل على تطهير بالوعات الأمطار على مستوى المدينة، والتأكد من جاهزية جميع المعدات وسيارات الشفط والنافوري لمواجهة أي تجمعات للمياه.

وأكد المهندس أحمد عمران، أن المدينة أتمت استعداداتها لموسم الشتاء من خلال التأكيد على جاهزية جميع محطات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.

ووجه المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بالبدء في تنفيذ خطة الطوارئ استعداداً لفصل الشتاء، مشيراً إلى أن فرق الصيانة لشبكات الصرف الصحي قامت بالبدء في تطهير بالوعات صرف الأمطار، بالتوازي مع أعمال بالوعات الصرف الصحي والصيانة الدورية، على أن يتم استكمال جميع المشروعات بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أنه يمكن لسكان المدينة التواصل مع طوارئ المياه والصرف الصحي على مدار الساعة على الرقم 01127725519.