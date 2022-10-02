شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 9812 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12133 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3958 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2252 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3189 نقط