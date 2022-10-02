شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشارك فى معرض تراثنا 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه في إطار مساهمة الجهاز في المبادرة الرئاسية الهامة "حياة كريمة" واهتمامه بتمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والتركيز على المشروعات الإنتاجية والتراثية التي تستخدم الموارد الطبيعية المتوفرة في المحافظات المشاركة في المبادرة، وذلك بناء على الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوي الاسترشادية التي أعدها الجهاز لمساعدة الشباب وتشجيعهم علي اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية أو تطوير مشروعاتهم القائمة

قرر الجهاز تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات من قرى ومراكز مبادرة حياة كريمة الذين تم تمويل مشروعاتهم و تطوير منتجاتها في معرض تراثنا 2022 الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لمساعدتهم على تسويق وترويج منتجاتهم و فنونهم التراثية التي تتميز به محافظاتهم مما يسهم في استمرار أنشطتهم والتوسع في مشروعاتهم ونجاحها.

وأشارت نفين جامع إلي أن الجهاز يقدم مختلف أوجه الدعم للمواطنين المستهدفين بمبادرة حياة كريمة خاصة الشباب والسيدات الذين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة أو أصحاب المشروعات القائمة، حيث تقوم أفرع الجهاز بالمحافظات يتقديم خدمات فنية ومالية متنوعة بالقرى والمراكز المستهدفة ومنها دورات تدريبية مجانية لتعريفهم بأسس إقامة المشروعات وإدارتها بشكل سليم كما تتيح دراسات جدوى استرشادية لمشروعات متنوعة تتفق مع طبيعة واحتياجات كل محافظة. وأضافت جامع أن العارضين المشاركين في هذه الدورة من معرض تراثنا قد استفادوا من هذه الخدمات كما تم تعريفهم بمزايا وتيسيرات قانون تنمية المشروعات لمساعدتهم على بدء مشروعاتهم الجديدة أو تطوير القائمة.

تجدر الاشارة الي ان معرض تراثنا سيقام في الفترة من 9 إلي 15 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير التجمع الخامس بمشاركة خمس دول عربية وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر.