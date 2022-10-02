شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون بمدينة الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح، منذ قليل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الداو الدولي للفنون والذي يُقام تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، بالممشى السياحي بمدينة الغردقة خلال الفترة بين ١ - ٧ أكتوبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وشارك في حضور الافتتاح من الوزارة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وحضر من المحافظة اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد مخلوف المستشار الإعلامي للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة الى عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين والفنانين.

وتفقد وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر، المعرض الفنى الذى تم عرض فيه أعمال الفنانين المشاركين بالمهرجان والتي تبرز الثقافات والفنون بمختلف أنواعها، حيث شارك بالمهرجان أكثر من ٤٠ فناناً من مختلف دول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والأردن وتونس وأوزبكستان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة من الفنانين المصريين.

وخلال الاحتفالية التي أقيمت بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، ألقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمة، رحب خلالها بالحضور، متمنياً لهم أُمسية رائعة يستمتعوا خلالها بموسيقي الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت، ومعرباً عن سعادته لتواجده اليوم في هذه الفعالية الرائعة التي يتم تنظيمها بمدينة الغردقة بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص والتي تبرز دور القطاع الخاص في الترويج السياحي للمقاصد السياحية المختلفة في مصر وتنشيط السياحة إليها.

جدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية، توافد الفنانون المشاركون في المهرجان إلى مدينة الغردقة، حيث بدأت مجموعة من ورش العمل التي استمرت خلال الفترة ما بين ٢٢- ٢٩ سبتمبر الماضي.

وفكرة هذا المهرجان مستوحاة من الدور التاريخي للبحر الأحمر في التجارة الدولية وأيضاً من فكرة أن “الداو” كانت سفينة شراعية عربية خدمت في التجارة وحققت التبادل بين الثقافات، وهذا يتطابق مع فكرة المهرجان وهدفه والذي سيجعل من مدينه الغردقة وجهة رئيسية في التقاء الثقافات، لذلك وقع الاختيار على مدينة الغردقة لانطلاق مهرجان الداو الدولي للفنون.

ويأتي إطلاق هذا المهرجان في إطار الشراكة والتعاون مع أحد المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر ليكون أكبر معرض فني دولي بمدينة الغردقة لتنشيط السياحة والترويج للمقصد السياحي المصري بشكل عام ولمحافظة البحر الأحمر بشكل خاص لما تتمتع به من جو دافىء وشواطئ مشمسة وطبيعة خلابة خاصة مع اقتراب موسم السياحة الشتوي.