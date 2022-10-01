شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: رقمنة 22 مليون ورقة بواقع 200 ألف قضية بمجمع محاكم شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن العمل العام مسؤولية كبرى وتشريف لكل من يَجِلُّ وطنه ويصبو لرفعته.. هذا ما نشأت عليه وتعلمت منذ الصغر بمشاهدة والدى العزيز الذى حمل لواء العدالة مستشاراً ثم وزيراً للعدل فى سبعينيات القرن الماضى".

أضاف الوزير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،"اليوم يتملكنى شعور بالفخر والامتنان لتكامل جهود وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير البنية التكنولوجية ورقمنة منظومة العمل بمجمع محاكم شمال القاهرة والتى شملت رقمنة 22 مليون ورقة بواقع 200 ألف قضية".

وعبر الوزير عن سعادته بافتتاح مجمع المحاكم بعد تطويرها مع وزير العدل المستشار عمر مروان، بتشريف وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وتابع:"شملت جولتنا تفقد قاعة مؤتمرات المستشار أحمد سميح طلعت، وزير العدل الأسبق، والتى أقامتها وزارة العدل تكريماً له.. قلَّما يمتزج العمل العام بما هو شخصى وعائلى، ولكن اليوم لا يسعنى إلا أن أشعر بالإجلال لوالدى العزيز والعرفان لرؤية التقاء عملنا بعد عقود".