شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بحجم تداول بلغ 22.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 568.7 مليون جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 87.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 323.4 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 30.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 226.9 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بحجم تداول 71.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 192.7 مليون جنيه، ثم "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 397.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 148.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "المصرية للاتصالات" بحجم تداول بلغ 8 ملايين ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 134.5 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول 11.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 134.4 مليون جنيه، ثم "ليسيكو مصر"، بحجم تداول 11.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 129.7 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشرقية-إيسترن كومباني"، بحجم تداول 12.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية"، بحجم تداول بلغ 5.05 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 122.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.