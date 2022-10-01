شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد السكان لـ 104 ملايين.. واستقبال بعثة مستوردين من 22 دولة فى النشرة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدا النسخة الرابعة من بعثة "HATS" والذي يعتبر الحدث الأكبر والأهم في قطاع الصناعات الهندسية، والذي يجرى تنظيمه في مصر خلال الفترة من الأحد 2-4 أكتوبر 2022، بهدف زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، والذي يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم على هامش HATS

وأكدت المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مشاركة قرابة 80 مشترٍ دولي من 22 دولة، وذلك لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة المجلس التصديري للنهوض بالصادرات ودعماً لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.

وأضاف أن بعثة «هاتس» يعتبر أحد أهم الفاعليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.

الإحصاء :عدد سكان مصر بالداخل يصل إلى 104 مليون نسمة

بلـغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل (104 مليـــون نسمة) يــوم السبت الموافق 1/10/2022.

وكان عدد السكان قد بلغ (103 مليون نسمة) يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

ومع بلوغ عدد السكان (104 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية (الفــــرق بين أعــــداد المواليـــد والوفيــــات) قدرهــــا مليــــون نسمة خـــــلال 221 يومــــاً أي 7 شهـــور و11 يومـاً أي 4525 نسمة في اليوم أي (188.5) فرد كل ساعة أي (3.1) نسمة كل دقيقة بما يعني زيادة سكانية بمعدل فرد كل 19 ثانية تقريباً.

ويلاحظ انخفاض الفترة الزمنية التي تحقق فيها هذا المليون لتصبح 221 يوما مقابل 232 يوماً خلال المليون السابق ويرجع ذلك إلى الانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات ليصل إلى 1566 حالة في اليوم مقابل 1858 في اليوم خلال الفترة التي تحقق فيها المليون السابق.

تراجع الذهب في مصر

أغلق سوق الذهب هذا الأسبوع على تراجع ملحوظ بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا من 1128 إلى 1118 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب عند 1660 دولارا في أدنى مستوى للذهب في عامين ونصف.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

أسعار الذهب على المستوي العالمي سجلت هبوط شهري بنسبة 3.1% مسجلاً بذلك خسائر لسادس شهر على التوالي، فيما تراجع بنحو 7.5% على أساس فصلي، وتجاهل المعدن الأصفر بيانات التضخم في منطقة اليورو التي أظهرت اليوم ارتفاعه إلى 10% في سبتمبر أيلول وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وكانت بيانات التضخم في ألمانيا أظهرت ارتفاعه إلى 10% على أساس سنوي في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ عام 1951 وتحفز تلك البيانات البنوك المركزية على مواصلة سياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم.