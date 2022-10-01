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وضمت فعاليات الأسبوع، التي تستهدف المهتمين في مجال السياحة ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أكثر من 16 لقاء حضوريا وافتراضيا بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توحيد الجهود واستعراض الفرص الواعدة والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات المقدمة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في بدء ممارسة النشاط السياحي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت فعاليات أسبوع السياحة في مراكز دعم المنشآت بمدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي الخبر وجدة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في القطاع السياحي.وضمت فعاليات الأسبوع، التي تستهدف المهتمين في مجال السياحة ورواد الأعمال وأصحاب المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أكثر من 16 لقاء حضوريا وافتراضيا بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف توحيد الجهود واستعراض الفرص الواعدة والاطلاع على أهم البرامج والمبادرات المقدمة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الراغبين في بدء ممارسة النشاط السياحي.

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