هيئة النقل

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وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن تسجيل المنشآت وإصدار الترخيص عبر بوابة نقل الالكترونية سيمكنها من ضمان مزاولة نشاط توصيل الطلبات في المملكة وفق متطلبات اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع، والتي تتيحها الهيئة على موقعها الالكتروني، الأمر الذي سيعزز من الحفاظ على استثماراتها القائمة واستمرارها ونموها، والإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول لدى تلك المنشآت والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.وأكدت الهيئة أن الخطوة ستدعم مراحل التكامل بين الجهات المعنية، وتحقق أعلى معايير الأمان والسلامة في وسائل النقل المستخدمة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه يجب على المنشآت مراعاة إصدار الترخيص قبل 28 ربيع الأول 1444 (24 أكتوبر 2022).
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