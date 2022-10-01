شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مزادات بيع قطن وجه بحرى؟ القنطار بـ4300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل منظومة تسويق الأقطان، عقد مزادات البيع، سواء في الوجه القبلى أو الوجه البحرى بمشاركة شركات القطاع الخاص وشركة مصر التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.

منذ متى يتم تطبيق المنظومة؟

منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

ما الذى تستهدفه المنظومة؟

تهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

ما آخر مستجدات بيع أقطان وجه بحرى؟

تم عقد مزاد يعتبر الأول في محافظات وجه بحرى لبيع أقطان بمحافظة الدقهلية من مراكز بلقاس والسنبلاوين وشربين وميت سويد واجا ، وتم بيع كمية بلغت نحو 4 الاف قنطار بسعر يتراوح من 4715 جنيها للقنطار لـ4730 جنيها.

وهل استمر هذا السعر في بقية المزادات خاصة مزاد الشرقية؟

انخفض السعر في المزاد التالى الذى عقد حيث لأول مرة تنخفض أسعار قطن وجه بحرى عن قطن الصعيد بنحو 1000 جنيه في القنطار ، حيث تم عقد مزاد اليوم في محافظة الشرقية لبيع كمية أقطان بلغت نحو 9 آلاف قنطار من 4180 جنيها للقنطار ل 4300 جنيها.

ما أبرز المناطق التى تم بيعه أقطانها؟

جاءت الكميات من مناطق صان البحرية ورمسيس وكفر البكارشة وعبس وترعة البطيخ والفرايحة ومنشاة أبو عمر وبحر البقر والظواهرية وغيرها .

وهل نفس السعر انطبق على أقطان بورسعيد والإسماعيلية؟

تم بيع كميات من الأقطان من منطقتي البياضية والعاشر من رمضان بلغت نحو 550 قنطار بسعر 4160 جنيها للقنطار.