شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. حياة كريمة تستهدف قرى الريف بمخصصات تصل تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 1-10-2022 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أهمها افتتحت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022

التخطيط: حياة كريمة تستهدف قرى الريف بمخصصات تصل تريليون جنيه

افتتحت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المنعقد خلال الفترة من 1ـ 2 أكتوبر 2022 تحت عنوان "تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على الصمود في مواجهة الأزمات" والذي ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور منير الحمش – رئيس الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، الدكتور بدر عثمان مال الله – مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت.

وأوضحت السعيد أنه يُضاف إلى كل ما سَبَق جهود الدولة لتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها: قطاع الصحة، والسياحة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مُساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة. كما عملت مصر على مواصلة تنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية، ويأتي في مقدمتها مُبادرة "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر والعالم من حيث حجم التمويل وعدد المستفيدين، (حيث تستهدف كل قرى الريف المصري، بتكلفة إجمالية تتخطى تريليون جنيه مصري)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.

وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "الإسكندرية للأدوية" ويستعرض مشروعات التطوير

في ثاني محطات جولته الميدانية بمدينة الإسكندرية، تفقد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، إحدى شركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وفي مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحي تضمن نبذة عن الشركة والرؤية المستقبلية، حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في الشركة خلال الثلاث سنوات السابقة نحو 253 مليون جنيه، فيما تبلغ الاستثمارات المتوقعة للعام الحالي 2022-2023 نحو 98 مليون جنيه بإجمالي 351 مليون جنيه خلال أربع سنوات.

وأجرى المهندس محمود عصمت جولة في مصانع الشركة، رافقه خلالها الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، والدكتورة عبلة يوسف العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للأدوية، حيث تابع سير العمل والإنتاج وأعمال التطوير المنفذة في السنوات الماضية، والمواقع التي سيشملها التطوير خلال الفترة المقبلة.

واطلع الوزير على عينات من منتجات الشركة التي تتنوع بين أقراص وكبسولات وأمبولات وقطرات ومستحضرات بنج الأسنان بمختلف أنواعه ومنتجات بيطرية.

سوق الذهب يغلق على تراجع 10 جنيهات وعيار 21 بـ1118 جنيها

أغلق سوق الذهب هذا الأسبوع على تراجع ملحوظ بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا من 1128 إلى 1118 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب عند 1660 دولارا في أدنى مستوى للذهب في عامين ونصف.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

أسعار النفط تسجل 87.96 دولار لبرنت و79.49 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط ،87.96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند تسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 79.49 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار فى نهاية تعاملات الجمعة.

وتعتزم النمسا تطبيق ضريبة جديدة اعتبارا من يوم السبت ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البنزين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتبلغ الضريبة الجديدة المعروفة باسم ضريبة تسعير ثاني أكسيد الكربون 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

في الوقت نفسه ستزيد قيمة الضريبة المفروضة على الطن سنويا، وطبقت ألمانيا ضريبة مماثلة في وقت سابق.

تنظيم الاتصالات: 46% زيادة بحجم استخدام الإنترنت المحمول خلال 2022

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، وبمقارنتها بنفس الفترة من صيف 2021، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 46% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 9.4 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 32% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 904 ألف مستخدم.

وقد تباين استخدام تطبيقات الانترنت خلال يوم في صيف 2022 مقارنًة بصيف 2021 كما يلي:

مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية / صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي،..)، بلغ عدد المستخدمين 18,4 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 4.4 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 69% مقارنًة بصيف 2021.