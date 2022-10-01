الاقتصاد

استقرار الدرهم الإماراتي في مصر اليوم بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك وشركات الصرافة، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 5.28 جنيه للشراء، و5.30 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 5.28 جنيه للشراء، و5.31 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
 

5.30 جنيه للشراء.

5.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
 

5.30 جنيه للشراء.

5.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

5.32 جنيه للشراء.

5.33 جنيه للبيع.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
 

5.31 جنيه للشراء.

5.33 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
 

5.30 جنيه للشراء.

5.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
 

5.31 جنيه للشراء.

5.33 جنيه للبيع.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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