شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الذهب يغلق على تراجع 10 جنيهات وعيار 21 بـ1118 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق سوق الذهب هذا الأسبوع على تراجع ملحوظ بحوالي 10 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 هبوطا من 1128 إلى 1118 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب عند 1660 دولارا في أدنى مستوى للذهب في عامين ونصف.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1118 جنيها.

عيار 18 يسجل 958 جنيها.

عيار 24 يسجل 1278 جنيها.

الجنيه الذهب 8944 جنيها.

أسعار الذهب على المستوي العالمي سجلت هبوط شهري بنسبة 3.1% مسجلاً بذلك خسائر لسادس شهر على التوالي، فيما تراجع بنحو 7.5% على أساس فصلي، وتجاهل المعدن الأصفر بيانات التضخم في منطقة اليورو التي أظهرت اليوم ارتفاعه إلى 10% في سبتمبر أيلول وهو أعلى مستوى على الإطلاق

وكانت بيانات التضخم في ألمانيا أظهرت ارتفاعه إلى 10% على أساس سنوي في سبتمبر وهو أعلى مستوى منذ عام 1951 وتحفز تلك البيانات البنوك المركزية على مواصلة سياسة التشديد النقدي من أجل كبح التضخم.