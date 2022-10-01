شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: 46% زيادة بحجم استخدام الإنترنت المحمول خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤشرات استخدام تطبيقات الإنترنت خلال 24 ساعة في صيف 2022، وبمقارنتها بنفس الفترة من صيف 2021، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 46% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول 9.4 مليون مستخدم، كما تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 32% في ظل ارتفاع عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت 904 ألف مستخدم.

وقد تباين استخدام تطبيقات الانترنت خلال يوم في صيف 2022 مقارنًة بصيف 2021 كما يلي:

1. مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية / صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي،..)، بلغ عدد المستخدمين 18,4 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 4.4 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 69% مقارنًة بصيف 2021.

2. البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 16,1 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 12,2 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 3.5% مقارنًة بصيف 2021.

3. بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 16,5 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 107,7 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 48% مقارنًة بصيف 2021.

4. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نيتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 35,8 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 20,2 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 73% مقارنًة بصيف 2021.

5. التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 11,2 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 230,4 مليون زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 104% مقارنًة بصيف 2021.

6. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 42,9 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 3,8 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 21% مقارنًة بصيف 2021.

7. منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوي (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 34,3 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 2,1 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 5% مقارنًة بصيف2021.

8. محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 37,5 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 2,7 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 10% مقارنًة بصيف 2021.

9. ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 17,4 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 424 ألف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 69% مقارنة بصيف 2021.

10. الدردشة الإلكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 22,1 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 258,6 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 44% مقارنًة بصيف 2021.

11. بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 18,4 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 3,4 ألف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 65% مقارنًة بصيف 2021.

12. اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية أو الرسمية أو اجتماعات العمل) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 1,5 مليون مستخدم، وعدد الساعات 103,8 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 25% مقارنًة بصيف 2021.

مؤشرات استخدام خدمات التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA:

تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA: (3.1 مليون عملية تحميل)

وصل عدد مرات تحميل التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA على متجريApp Store وGoogle Play إلى 3.1 مليون عملية تحميل منذ إطلاقه في نهاية العام الماضي.

خدمة أرقامي بتطبيق My NTRA: (11.3 مليون عملية استعلام)

خدمة أرقامي هي خدمة يمكن للمستخدمين من خلالها التعرف على أرقام الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق بجانب عددها دون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات، وقد وصل عدد مرات استخدام الخدمة إلى 11.3 مليون عملية استعلام بمتوسط يومي 37.5 ألف عملية ومتوسط شهري 1.2 مليون عملية.

خدمة المحافظ الالكترونية بتطبيق My NTRA: (1.5 مليون عملية استعلام / إلغاء لخدمة المحافظ الالكترونية)

خدمة المحافظ الالكترونية هي خدمة يمكن للمستخدم من خلالها وباستخدام الرقم القومي التعرف على المحافظ الالكترونية المسجلة باسمه لدى شركات المحمول الأربع العاملة بالسوق المصري ولدى البنوك، مع إمكانية القيام بإلغائها من خلال التطبيق، وقد وصل عدد مرات استخدام الخدمة إلى 1.5 مليون عملية استعلام أو الغاء للخدمة بمتوسط يومي 8.5 ألف عملية ومتوسط شهري 250 ألف عملية.

خدمة تلقي شكاوى خدمات الاتصالات من خلال تطبيق My NTRA: (44.5 ألف شكوى تم تلقيها)

هي خدمة يمكن للمستخدم من خلالها تصعيد شكوى للجهاز من مشغل الخدمة في حالة عدم التمكن من حل الشكوى معه، أو الاستعلام عن الشكاوى المقدمة بالفعل ومتابعتها، وقد وصل عدد الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال التطبيق إلى 44.5 ألف شكوى.

المبالغ التي تم ردها للمستخدمين: (16.3 مليون جنيه مصري)

تم رد 16.3 مليون جنيه مصري لمستخدمي خدمات الاتصالات بعد ثبوت أحقية شكواهم، وذلك عن الشكاوى التي تلقاها الجهاز من خلال طرق التواصل المختلفة (مركز الاتصال ١٥٥ – أرقام الواتساب – تطبيق My NTRA – منصة تلقي الشكاوى على الانترنت - الايميل)، وتعد أهم شكاوى رد المبالغ المالية هي الشكاوى الخاصة بالفواتير وإشراك المستخدمين بالخدمات الترفيهية دون علمهم، والشكاوى الخاصة بالمحافظ الالكترونية.