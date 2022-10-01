الذهب يواصل التراجع في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم، السبت، حيث هبط سعر الجرام 7 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وكان سعر الجرام انخفض بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة مقارنة بما كان عليه مساء أمس الأول الخميس.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 743 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 956 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 1115 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 1274 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

واليوم وغدا إجازة أسبوعية للبورصات العالمية بما فيه أسواق الأسهم والسلع والمعادن ومنها الذهب.

واستقر سعر الذهب عالميا خلال تعاملات أمس الجمعة عند 1661 دولارا للأوقية وهو نفس مستواه في ختام تعاملات أمس الأول الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.