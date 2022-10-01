شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددا من الشركات التابعة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، زيارة إلى محافظة الإسكندرية، لتفقد عدد من الشركات التابعة.

وتأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية للوزير لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة للوزارة، واستعراض مشروعات التطوير وموقفها التنفيذي.

يشار إلى أن الاسكندرية بها مجموعة شركات تابعة للشركات القابضة في مختلف القطاعات، ومن أبرزها شركات تصنيع وإنتاج الكيماويات والملح واللمبات والأحذية ، إضافة إلى النحاس والغزل والنسيج والطباعة والورق وغيرها من الشركات.