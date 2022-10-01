شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان الاجتماعى يستعرض تنفيذ وحدات منخفضى ومتوسطى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف الطرح الحالى لإعلان سكن لكل المصريين 3.

واستعرضت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، موقف تنفيذ الوحدات السكنية، حيث تم حتى الآن، الانتهاء من تنفيذ 596 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 265 ألف وحدة أخرى، موضحة أنه تم طرح 16 إعلاناً منذ 1/6/2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى الآن 465 ألف وحدة.

وأشارت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن عدد المستفيدين بالتمويل العقارى حتى الآن، بلغ 449 ألف مستفيد، بمبلغ 49.5 مليار جنيه تمويل عقارى، و7.4 مليار جنيه دعم نقدى، من خلال 22 بنكاً و8 شركات للتمويل العقارى

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه جارٍ حالياً سحب الكراسات، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 3"، بمكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات، ويستمر سحب كراسات الشروط وسداد المقدمات، حتى السبت 1 أكتوبر، لذوي الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 2 : 27 أكتوبر لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتميز الطرح الجديد بوجود وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فوراً إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها، كما يتميز بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظراً لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار.