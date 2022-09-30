شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات السيارات التجارية الخفيفة فى أوروبا بنسبة 22.3% خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت فرنسا، أكبر سوق للشاحنات الصغيرة فى المنطقة، لتسجل انخفاضًا قدر بنحو 23.6%؜ على أساس سنوي.

كما سجلت الأسواق الرئيسية الأخرى فى المنطقة خسائر -بما فى ذلك إسبانيا- التى شهدت أكبر انخفاض بواقع 29.9%،؜ وألمانيا بنسبة 20.2%،؜ وإيطاليا بواقع 12.4% .

وعن المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة (بين 3.5 و16 طنًا)، فقد انخفضت مبيعاتها فى الاتحاد الأوروبى بنسبة طفيفه قدرت بنحو 0.6%.

أما إسبانيا فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8.8%، حيث صنف أداء جميع الأسواق الرئيسية فى أوروبا الغربية بأنها أسوأ مما كانت عليه فى عام 2021 وذلك مع تراجع ألمانيا بنحو 6.1٪؜ وفرنسا 1.8 ٪؜ وإيطاليا 1.6٪؜ .