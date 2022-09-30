الاقتصاد

انخفاض مبيعات السيارات التجارية الخفيفة فى أوروبا بنسبة 22.3% خلال 8 أشهر

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القاهرة - سامية سيد -  

وجاءت فرنسا، أكبر سوق للشاحنات الصغيرة فى المنطقة، لتسجل انخفاضًا قدر بنحو 23.6%؜ على أساس سنوي.

 

كما سجلت الأسواق الرئيسية الأخرى فى المنطقة خسائر -بما فى ذلك إسبانيا- التى شهدت أكبر انخفاض بواقع 29.9%،؜ وألمانيا بنسبة 20.2%،؜ وإيطاليا بواقع 12.4% .

 

وعن المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة (بين 3.5 و16 طنًا)، فقد انخفضت مبيعاتها  فى الاتحاد الأوروبى بنسبة طفيفه قدرت بنحو 0.6%.

 

أما إسبانيا فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8.8%، حيث صنف  أداء جميع الأسواق الرئيسية فى أوروبا الغربية بأنها أسوأ مما كانت عليه فى عام 2021  وذلك مع تراجع ألمانيا بنحو 6.1٪؜ وفرنسا 1.8 ٪؜ وإيطاليا 1.6٪؜ . 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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