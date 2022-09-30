شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات السيارات التجارية الخفيفة فى أوروبا بنسبة 22.3% خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وجاءت فرنسا، أكبر سوق للشاحنات الصغيرة فى المنطقة، لتسجل انخفاضًا قدر بنحو 23.6% على أساس سنوي.
كما سجلت الأسواق الرئيسية الأخرى فى المنطقة خسائر -بما فى ذلك إسبانيا- التى شهدت أكبر انخفاض بواقع 29.9%، وألمانيا بنسبة 20.2%، وإيطاليا بواقع 12.4% .
وعن المركبات التجارية المتوسطة والثقيلة (بين 3.5 و16 طنًا)، فقد انخفضت مبيعاتها فى الاتحاد الأوروبى بنسبة طفيفه قدرت بنحو 0.6%.
أما إسبانيا فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 8.8%، حيث صنف أداء جميع الأسواق الرئيسية فى أوروبا الغربية بأنها أسوأ مما كانت عليه فى عام 2021 وذلك مع تراجع ألمانيا بنحو 6.1٪ وفرنسا 1.8 ٪ وإيطاليا 1.6٪ .