شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بدء تطبيقها غدًا.. أبرز 5 أسئلة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدًا السبت، التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بعدما تجاوز عدد المسجلين من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام أكثر من 18 ألفًا، وتم استصدار 26 ألف رقم «ACI»، وسجل 28 ألف مُصدِّر أجنبي حسابات على «بلوك تشين»، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 5 أسئلة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات.





1- ما هو نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)؟ج- نظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو إجراء جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات أو مستندات الشحنة (الفاتورة المبدئية أو أمر الشراء و بوليصة الشحن المبدئية-إن وجدت) قبل الشحن بــ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.





2- ما هي مزايا نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)؟ج- يسهم نظام التسجيل المُسبق للشحنات في أولًا حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، ثانيًا تقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، ثالثًا استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.





3- على من يطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات؟ج- يطبق النظام على المستوردين، المصدرين أو الموردين (الأجانب)، الشركات العاملة بالتخليص الجمركي، شركات الشحن البحري/الجوي.





4- متى بدأ تطبيق النظام؟ج- بدأ تطبيق منظومة «ACI» والتعامل من خلالها لاستيراد البضائع من الخارج خلال الفترة التجريبية التي بدأت في أبريل الماضي وتنتهى في 30 سبتمبر الجاري، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الإسهام الفعَّال في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية الذى يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية.





5- ما هي المزايا التحفيزية للانضمام للمنظومة؟ج- هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة «ACI» تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سجَّل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضي، و30% لمن يُسَّجل فى النصف الأول من سبتمبر الحالى، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر الحالي، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات.