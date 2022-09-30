شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.06% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%، فيما تراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 432.7 مليار جنيه إلى 431 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.5 مليار جنيه إلى 131.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 562.2 مليار جنيه إلى 562.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.01%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة نمو 0.8%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 45.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.738 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.750 مليار ورقة منفذة على 244 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 28.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 50.3 مليون ورقة منفذة على 2958 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 12.39% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 87.61%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 379 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.4 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 113.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.4 مليار جنيه بحجم تداول 1.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 180.6 ألف عملية.