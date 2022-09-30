الاقتصاد

إلزام الممولين بشرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن خدمات المستهلك

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على  منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .  

 

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين  غير المقيمين،  وتشجيع عملية الاستثمار، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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