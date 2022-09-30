شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام الممولين بشرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن خدمات المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .

وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتشجيع عملية الاستثمار، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي .