شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات السيارات فى إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت تقارير صحفية سابقة عن تراجع مبيعات السيارات التجارية بنسبة 18.8%؜ على مستوى الاتحاد الأوروبى خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى 2022 لتصل إلى مليون سيارة متنوعة.

وأضافت التقرير أن أكبر أربعة أسواق فى أوروبا طالها هذا الانخفاض وهم أولا إسبانيا فقد سجلت انخفاضا قدر بنحو 25.2%، وجاءت فرنسا في المركز الثاني لتسجل انخفاضا بنحو 21.5%، أما ألمانيا جاءت في المركز الثالث بواقع 17.1%، وأخيرا كان المركز الرابع من نصيب إيطاليا لتسجل انخفاضا بنحو 11.1%.

يأتى ذلك مع انخفاض مبيعات السيارات التجارية فى الاتحاد الأوروبى فى أغسطس 2022 بنسبة 8% للشهر الرابع على التوالى، جاء ذلك نتيجة التراجع الحاد فى الشاحنات، مع تسجيل جميع الأسواق الرئيسية انخفاضا ملحوظا، باستثناء إسبانيا التى تمكنت من تحقيق نمو طفيفا فى أغسطس فقط بنسبة 11.5%.