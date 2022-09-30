اعتبارا من أكتوبر.. التموين ترفع أسعار ٨ سلع من بينها الزيت

الشارقة - اميمة ياسر - قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع أسعار ٨ سلع تموينية، اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وسيتم بيع زجاجة زيت خليط 800 مللي بـ25 جنيها بدل 23 جنيها، كما سيتم رفع سعر مسحوق الغسيل الأتومتيك ليتم بيعه بـ20 جنيها بدلا من 18 جنيها، كما يتم بيع الصابون 6 جنيهات ونص الجنيه بدلا من 5 جنيهات ونصف.

كما سيتم بيع زجاجة الخل بـ5 جنيهات بدلا من 4.25، كما يتم بيع كيلو العدس 12 جنيها بدلا من 11 جنيها، وعلبة السمن الصناعي بـ30 جنيها بدلا من 24 جنيها، والصلصلة بـ6 جنيهات بدل 4.75 جنيه، وسيتم بيع علبة الجبن ربع كليو بـ 7.5 جنيه بدلا من 7 جنيهات، وعلبة الجبن زنة النصف كيلو بـ14 جنيها بدلا من 13.

وأرجعت مصادر في تصريحات لموقع "مصراوي"، أسباب الزيادة للارتفاع في أسعار السلع الغذائية عالميا ومحليا، نتيجة التضخم والأزمة العالمية، حيث إن جميع السلع شهدت ارتفاعا في الأسعار، خاصة التي يعتمد عليها المصريون بشكل كبير في وجباتهم الغذائية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم الاستثنائي ولم يحصلوا عليه، عبر مديريات التموين بالمحافظات ومراكز الخدمة الموحدة.

الفئات المتاح لها التظلم

وبحسب توجيه وزاري من التموين، يتم استقبال تظلمات "أصحاب بطاقات تكافل وكرامة"، وأصحاب بطاقات "الخدمات المتكاملة"، لذوي الاحتياجات الخاصة، بالمكاتب التموينية ومراكز الخدمة المطورة لكل من لم يحصل علي الدعم الاستثنائي خلال شهر سبتمبر الجاري.

وفى حال قبول التظلم بعد مراجعة البيانات، والتأكد من استحقاقهم للدعم الاستثنائى يتم إدراجه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

الأوراق المطلوبة

وشددت الوزارة على أن يتقدم صاحب التظلم الطلب مرفق به رقم بطاقة التموين الذكية وصورة الرقم القومى لرب الأسرة ورقم محمول مسجل باسم رب الأسرة وصورة كارت معاش تكافل وكرامة الخاص بالأسرة بالنسبة لأصحاب معاش تكافل وكرامه وصورة كارنية الخدمات المتكاملة بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة وبون صرف الخبز للتأكد من عدم الاستفادة من الدعم التموينى الإضافى.

ويقوم مكتب التموين باستلام هذه المستندات من أصحاب البطاقات التموينية، وإرسالها لمديرية التموين لإرسالها إلى ديوان عام الوزارة لفحص هذه التظلمات، وفى حال قبول التظلم بعد مراجعة البيانات والتأكد من استحقاقهم للدعم الاستثنائى يتم إدراجه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة التموين، رسائل نصية لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية، على رقم المحمول المسجل لأصحاب البطاقات، لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائى المقرر لهم، والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من شهر سبتمبر الجارى ولمدة 6 أشهر.

كما أرسلت التموين للمواطنين رسائل عبر «بون صرف الخبز»، يشير إلي قيمة الدعم المقدم للأسرة.

ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتضمن زيادة الدعم إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر، سيتم إضافة 300 جنيه لها.