شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة إحلال السيارات: ضم محافظات جديدة للمبادرة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بمبادرة إحلال السيارات، التى بدأت منذ يناير 2021، أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المحافظات المشاركة فى المرحلة الأولى من المبادرة، وإنما تم البدء بـمجموعة من المحافظات؛ لأنها كانت المؤهلة للمشاركة بالنظر إلى بنيتها التحتية، سواء فيما يتعلق بمحطات التموين بالغاز أو ساحات التخريد.

وهى كالآتى المرحلة الأولى كانت فى محافظات: القاهرة- الجيزة- القليوبية - الإسكندرية- بورسعيد- البحر الأحمر؛ بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ؛ وقد بدأ تسجيل وتسليم السيارات بالأخيرة منذ عدة أسابيع رغم طلب وإرسال رسالة لبعض العملاء بتغيير الموديلات التى طلبوها للإحلال لعدم توافرها أبرزها نيسان سنترا ولادا جرانتا.

وأضاف أنه بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ خلال نوفمبر المقبل سيتم الاستقرار على المحافظات المرشحة للانضمام خلال السنة الثالثة من المبادرة، بعد التأكيد علي أن هذه المحافظات أصبحت مؤهلة لاستقبال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وإن توفير ساحات لتخريد الوحدات القديمة.

وأوضح أن هذه المهمة مسندة لكل من ممثلين عن وزارات المالية والبترول والبيئة والتنمية المحلية وغيرها، ويتمثل دور اللجنة فى اعتماد المحافظات المختلفة للمشاركة فى مبادرة الإحلال، وفى حالة عدم الجاهزية يتم توجيه المسئولين بالمحافظة لاستكمال البنية التحتية المطلوبة، كمان أنه لا يوجد حد أقصى لعدد المحافظات المشاركة فى المبادرة بهذا ستعم الفائدة علي جميع المحافظات بعد تجهيزها بالكامل.

كما تم ضم مدينة شرم الشيخ وإتاحة التسجيل لمواطنيها على الموقع الإلكترونى مع الأسبوع الأخير من مايو الماضى، مع العلم بأنه خلال أغسطس المنصرم تسلَّم بعض مواطنى المدينة وحداتهم الجديدة.

وتأتى مشاركة شرم الشيخ مواكِبة للاستعدادات القائمة لعقد مؤتمر المناخ " Cop 27 " فى نوفمبر المقبل بالمدينة.

يذكر أن إجمالى عدد الطلبات على الموقع الرسمى لمبادرة الإحلال بلغ 39.6 ألف حتى نهاية الأسبوع الثالث من سبتمبر.

فيما وصلت كمية السيارات التى تم تخصيصها من الشركات 23.2 ألف، أما الوحدات التى تم تخرديها فسجلت 23 ألفًا ما بين ملاكى، وتاكسى، وميكروباص.