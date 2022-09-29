موجز الاقتصاد: حجم الاقتصاد مقدرا بقيمة الناتج المحلى السنوى تضاعف 3 مرات

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 29-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، رئيس المنطقة الاقتصادية: 4 مليارات جنيه تكلفة أعمال التطوير الجارية بميناء العريش، المالية: حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلى السنوى تضاعف 3 مرات فى 6 سنوات.. وغيرها.

رئيس المنطقة الاقتصادية: 4 مليارات جنيه تكلفة أعمال التطوير الجارية بميناء العريش

أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن أعمال التطوير الجارية بميناء العريش التابع للهيئة ضمن استراتيجية الدولة المصرية لتطوير الموانى البحرية، وأن تطوير ميناء العريش في إطار الأولويات لتنمية سيناء وتوفير فرص العمل لأهالى سيناء وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه.





الاتصالات تتوقع جذب استثمارات للشركات الناشئة بقيمة 850 مليون دولار خلال 2022

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية التحول الرقمى والابتكار فى مواجهة المتغيرات التى يشهدها العالم؛ مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بإنشاء مركز الابتكار التطبيقى فى 2019 لابتكار حلول ترتكز على التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات المجتمعية فى كافة المجالات مثل إدارة الموارد المائية، والزراعة، والرعاية الصحية؛ موضحا أنه تم ابتكار منظومات باستخدام الذكاء الاصطناعى للتعرف المبكر على أمراض القرنية الناتجة عن مرض السكر؛ فيما سيتم خلال هذا العام تطبيق حلول مبتكرة فى مجال الرعاية الصحية فى أكثر من مرض بالتعاون مع وزارتى الصحة، والتعليم العالى، والمستشفيات الجامعية.





المالية: حجم الاقتصاد مُقدَّرًا بقيمة الناتج المحلى السنوى تضاعف 3 مرات فى 6 سنوات

أكد المرصد الإعلامى لوزارة المالية، أنه تابع بعض التصريحات الإعلامية التى تحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن اتفاق فض التشابكات، الذى تم توقيعه بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى منذ عام 2019؛ وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم148 لسنة 2019.





أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1130 جنيها

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بـ3 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 1130 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب فى السوق المحلية.





رانيا المشاط: نعمل على إطلاق "محفز الابتكار الحكومى" بالتعاون مع الأمم المتحدة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن الابتكار عامل مشترك فى الاستراتيجيات المشتركة التى يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن هذه الشراكات تستند إلى رؤية الدولة التنموية 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 ووثيقة حقوق الإنسان والاستراتيجيات الوطنية كافة والتى يعد الابتكار محور رئيسى فى تدشينها.





محيى الدين: تخفيض انبعاثات الميثان الوسيلة الأسرع لخفض معدلات الاحتباس الحرارى

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن تقليص حجم انبعاثات الميثان هو الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية لخفض معدلات الاحتباس الحرارى وتحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة فقط.





الإسكان: تغيير اسم منطقة الـ800 فدان إلى "زهراء أكتوبر الجديدة"

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تمت الموافقة على تغيير مسمى وقطاعات منطقة الـ800 فدان، والتي تضم مشروعاً من أكبر مشروعات الإسكان الاجتماعي بالجمهورية في جنوب طريق الواحات، وذلك في ضوء اهتمام جهاز مدينة أكتوبر الجديدة بالتواصل الفعال مع قاطني المدينة وسرعة تلبية متطلباتهم.





الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق إدخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1413 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق ادخار العاملين ببنك المؤسسة العربية المصرفية-مصر.





وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة التعديات بمدينتى الأقصر وسوهاج الجديدتين

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة وضع اليد والإشغالات والتعديات بمدينتي ( الأقصر الجديدة – سوهاج الجديدة )، حيث نص القراران على إزالة التعديات ووضع اليد والإشغالات الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئة داخل كردون مدينة الأقصر الجديدة، وعددها 20 حالة تعد على الأراضي البالغ مساحتها (517 فدانا)، تتكون من أراضٍ زراعية ومستصلحة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للهيئـة داخـل كـردون مدينة سوهاج الجديدة داخل منطقة الغابة والمتمثلـة فـي التعدي على مساحة (١٨٣٥م٢) بإنشـاء محطة للطاقة الشمسية وغرف استراحة وبئر مياه.





عضو غرفة الصناعات الغذائية: الصناعة شهدت قفزات كبيرة خلال الـ8 سنوات الأخيرة

قال الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر, أن تصريحات الرئيس السيسي بتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع المصريين، أسعدت جميع العاملين بقطاع المال والاعمال، وتؤكد علي رؤية مستنيرة لمدي أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادى الوطني بشكل عام.