شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.71% خلال تعاملات شهر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.84% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 5.13% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 2.9 مليار جنيه خلال جلسات شهر سبتمبر المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.4%، فيما تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 435.9 مليار جنيه إلى 431 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.7 مليار جنيه إلى 131.1 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 565.6 مليار جنيه إلى 562.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8.3%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 91.9 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 13.8 مليار ورقة منفذة على 1.1 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 100.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 19.9 مليار ورقة منفذة على 1.3 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 137.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 285.1 مليون ورقة منفذة على 12.9 ألف عملية خلال شهر سبتمبر المنتهى، واستحوذت الأسهم على 30.39% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 69.61%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 332.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 11.3 مليار جنيه، بحجم تداول 8.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 541.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 23.6 مليار جنيه بحجم تداول 10.8 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 874.4 ألف عملية.