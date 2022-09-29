شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقتين على فندقى كلوب رأس سومة وبى بقيمة 112.3مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقتين على فندقي كلوب رأس سومة، وسومة بي بحجم تداول 246.8 ألف سهم بقيمة 112.3 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على الشركة المصرية كونكورد للمقاولات والصناعات بحجم تداول 975 ألف سهم بقيمة 50 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.95 مليون سهم بقيمة 223.4 مليون جنيه.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 556.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.04%، والعرب على 18.08%، واستحوذت المؤسسات على 46.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العرب والأجانب للبيع بقيمة 70.8 مليون جنيه، 33.7 مليون جنيه، 345.8 مليون جنيه، 186 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3188 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 3554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1214 نقطة.