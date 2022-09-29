شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 6 شركات 60 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، توقيع التزام مالي 10 آلاف جنيه على 6 شركات وهي: جولدن بيراميدز بلازا، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جي أم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، جينيال تورز، سبيد ميديكال، لمخالفة أحكام المادة 46 والمادة 47 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة.

وفي سياق متصل قررت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على الأوراق المالية زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، منوهة إلى أن الأوراق المالية متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.

وجاء ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين أثر التقلبات السعرية الحادة في ذات جلسة التداول وعلى أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.