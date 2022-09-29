شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.3% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلي وعربية، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.087 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3188 نقطة.