شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 1130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ارتفاعا بـ3 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1130 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1130 جنيها.

عيار 18 يسجل 969 جنيها.

عيار 24 يسجل 1291 جنيها.

الجنيه الذهب 9040 جنيها.

ويترقب سوق الذهب اليوم عدة بيانات اقتصادية هامة قد يكون لها تأثير على سوق تداول الذهب ومن ثم حجم الطلب على المعدن النفيس، إذ من المقرر اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 إعلان مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا، علاوة على الإعلان عن مؤشر ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو، وكذلك الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين بألمانيا، وبعد ذلك ستصدر أمريكا تقارير الناتج المحلي الإجمالي، ثم طلبات إعانة البطالة.

ويترقب سوق الذهب غداً الجمعة 30 سبتمبر 2022 إصدار مجموعة من التقارير ويأتي في مقدمتها صدور تقرير الإنتاج الصناعي باليابان، ثم تعلن الصين عن مؤشر مديري المشتريات، وسوف تعلن بريطانيا عن مؤشر الناتج الإجمالي المحلي، وستعلن ألمانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، وكذلك تقرير معدل البطالة، وستصدر منطقة اليورو مؤشر أسعار المستهلكين، وأخيرا ستصدر أمريكا مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك.

وتشير توقعات شركات التحليل إلى أن سوق الذهب قد يشهد عدة التطورات فيه قد تكون متسارعة ومستمرة في الأيام المقبلة، وسط ترقب الأحداث المذكورة سابقًا، وتشير التوقعات بعد زيادة سعر الفائدة في الكثير من البلدان إلى استمرار هبوط أسعار الذهب العالمية، ومن ثم ستنعكس أسعار المعدن الأصفر العالمية على الأسعار في مصر.