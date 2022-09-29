شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه سوهاج يتفقد نقاط ربط محطة مياه العوامية السطحية بتكلفة 20 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المقر الادارى لفرع مياه مركز ساقلتة ومركز خدمة العملاء المقرر تطويره خلال العام القادم وكذلك معمل مياه الشرب للتاكد من الالتزام بالمعايير القياسية فى التشغيل ومطابقة مياه الشرب المنتجة للمواصفات القياسية لجودة المياه لتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج نقاط ربط محطة مياه العوامية السطحية والتى تبلغ تكلفة تنفيذها 20 مليون جنيه والتى تتمثل فى خطوط مياه بطول 1300 متر قطر 16 بوصة وخطوط بطول 6000 متر قطر 10 بوصة والتى من المقرر الانتهاء منها فى نهاية ديسمبر من العام الجارى.

وطالب رئيس مياه سوهاج العاملين بالفرع بضرورة تقديم جميع الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر والالتزام بتطبيق المعايير القياسية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل.