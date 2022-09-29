شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 9738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1897 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3949 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 2247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3181 نقطة.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، والكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وأوراسكوم المالية القابضة، شراء الأولى 625 ألف سهم خلال جلسة أمس الأربعاء، وشراء الثانية 125 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.65%، وشراء الثالثة 100 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.02%، وشراء الرابعة 650 ألف سهم، وشراء الخامسة 498.5 ألف سهم، بنسبة 0.069% من رأسمال الشركة، وشراء السادسة 800 ألف سهم.

كما أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، موافقة مجلس الإدارة شراء أسهم الخزينة بالبورصة وذلك للأسهم المتاحة للتداول بحد أقصى 750 ألف سهم وذلك من خلال السوق المفتوح خلال 3 أشهر، والتعاقد مع شركة برايم لتداول الأوراق المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة واختيار السعر والوقت المناسبين.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية 1.2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 3.3 مليون سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 700 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية 64 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 2000 سهم، 60 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت شركة القلعة، عن النتائج المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث بلغت الإيرادات المجمعة 27.0 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 165%، وارتفعت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك لتسجل 9.0 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022، صعودًا من 750.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

ونجحت القلعة في التحول إلى الربحية، حيث سجلت صافي ربح بقيمة 361.6 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022 مقابل صافي خسائر بقيمة 401.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، في حالة استبعاد إيرادات الشركة المصرية للتكرير، ترتفع إيرادات القلعة بمعدل سنوي 32% لتسجل 5.5 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثاني من عام 2022، بفضل تحسن أداء جميع الشركات التابعة.