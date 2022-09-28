شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك"، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، اليوم الأربعاء، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر نوفمبر 85.01 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.24 دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 95.87 دولار للبرميل لشهر سبتمبر 2022. وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.513 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.884 دولار للجالون.