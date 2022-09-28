شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة النصر يكشف تفاصيل استراتيجية صناعة السيارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، تفاصيل عقد أول اجتماع من قبل رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة العليا لصناعة السيارات لمتابعة استراتيجية تنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر، موضحًا اهتمام القيادة السياسية بمجال صناعة السيارات من خلال تعليماته للحكومة بتوظيف استراتيجية تحول الصناعة التجميعية إلى كاملة.

وقال شديد، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "مساء dmc"، إن مصر بها عدد قليل من المصانع تقوم بالصناعة الكاملة، مشيرًا إلى أن هناك حالة عدم رضا بسبب ذلك، خاصةً مع قيام بعض الدول الإفريقية بصناعة السيارات، لافتًا إلى أن المستهدف إجراء تواصل مع الشركات العالمية لتوضيح الاستراتيجية ومنحهم الحوافز اللازمة لصناعة السيارات.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن محاور وهي تعميق الصناعة المحلية في مصر، ومراعاة زيادة الكم في الإنتاج ما يزيد الاستثمارات، منوهًا إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى إنتاج كافة أنواع السيارات مع التركيز على صناعة السيارات الكهربائية.