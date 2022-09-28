شكرا لقرائتكم خبر 1000 ريال دعم لاستبدال أجهزة التكييف القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت مبادرة «استبدال أجهزة تكييف الشباك» التي أعدها وينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» في خطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استبدال أجهزة التكييف «الشباك» القديمة بأجهزة جديدة أعلى كفاءة فضلا عن دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة.

وأوضح المركز في بيان له، أن المبادرة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ محفز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد، إضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجانا، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال التوجه إلى متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ والشراء بشكل مباشر أو من خلال الطلب الكترونيا من مواقع المتاجر المشاركة.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المبادرة ابتداء من مدينة الرياض كمرحلة أولى بمشاركة أكثر من 60 متجرا، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل لتشمل جميع مناطق المملكة.

يذكر أن هذه المبادرة امتداد لمبادرات المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث نفذ المركز في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام الماضي 2021، واستفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن.

أهداف المبادرة:







رفع وعي المواطن في مجال استهلاك الطاقة والتشجيع على اقتناء المنتجات ذات الكفاءة الأعلى.



ترشيد استهلاك الكهرباء.



المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية.



المحافظة على الموارد الطبيعية للدولة وحماية البيئة.



تحفيز القطاع الخاص والصناعة الوطنية وقطاع إعادة التدوير في المملكة العربية السعودية.



معايير الاستبدال:





يجب أن يكون التكييف القديم مكتملا بالأجزاء الأساسية وبحالة جيدة (كمبروسر– المحرك) وفي مكانه الصحيح.



يجب أن يتم تركيب المكيف الجديد مكان المكيف القديم بمنزل المواطن المستفيد من قبل تاجر التجزئة المعتمد.



شروط الاستفادة:

أن يكون مواطنا عمره 21 سنة أو أكثر.

وجود مكيف شباك قابل للاستبدال.

المكيفات المشمولة:

من سعة 17800 وحتى 24200 وحدة حرارية.

نوع التكييف بارد، حار/ بارد.

السعر هو الحد الأعلى المسموح به بعد الخصم.

يحق لأي متجر البيع بأقل من هذا السعر.

جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة.